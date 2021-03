Macron geeft toegang tot geheime archieven, ook van Algerijnse Oorlog

De Franse president Emmanuel Macron heeft beslist toegang te geven tot geklasseerde archieven ouder dan 50 jaar, onder meer die over de Algerijnse Oorlog. Een historicus had daarvoor gepleit in een rapport.

Het staatshoofd “heeft de beslissing genomen de archiefdiensten toe te laten vanaf morgen documenten open te stellen die onder het geheim van de landsverdediging vallen (...) tot aan de dossiers van het jaar 1970 inbegrepen”, deelde het Elysée dinsdag mee. “Deze beslissing zal de wachttijden in de procedure van openbaarmaking gevoelig inkorten, onder meer als het over documenten over de Algerijnse Oorlog gaat”, zo staat in de mededeling.

Foltering en moord

De aankondiging komt een week nadat de president “in naam van Frankrijk” erkende dat advocaat en nationalistische leider Ali Boumendjel in 1957 in de Algerijnse Oorlog “gefolterd en vermoord” werd door het Franse leger.

De stappen worden aanbevolen in een rapport dat historicus Benjamin Stora op 20 januari aan de Franse president overhandigde met het oog op “verzoening” en om “de geschiedenis onder ogen te zien”. De beslissing over de archieven “toont aan dat we erg snel gaan”, benadrukt het Elysée. Macron “heeft de vragen van de universitaire gemeenschap gehoord”, die klaagde over de moeilijke toegang tot de archieven van meer dan 50 jaar oud.

De Algerijnse autoriteiten vragen sinds jaren de opening van de koloniale archieven en een regeling voor de kwestie van de “vermisten” van de onafhankelijkheidsoorlog, meer dan 2.000 mensen volgens Algiers.