De oud-commissaris die jarenlang op het ‘duivelskoppel’ jaagde: “Paar uur voor de moord kocht Lacote een wapen”

“Het is een zeer complex onderzoek geworden, dat lange tijd in beslag nam. Maar waar we steeds gezocht hebben naar het motief van de moord.” Op het assisenproces rond het ‘duivelskoppel’ is dinsdag de gepensioneerde commissaris Willy Devestel (78) beginnen te vertellen hoe hij jarenlang op Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker heeft gejaagd. “Lacote kocht enkele uren voor de moord op Marcus Mitchell een pistool.”