Beerschot heeft er officieel zusterclub bij met Franse Chateauroux

Het hing al even in de lucht maar nu is het officieel: United World, de groep waartoe ook Beerschot behoort, heeft de Franse tweedeklasser Châteauroux opgenomen in de portefeuille.

United World is een voetbalgroep waartoe Sheffield United uit Engeland, Al Hilal United uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kerala United uit India én Beerschot behoren. Sinds dinsdag maakt ook La Berrichone de Chateauroux uit de Franse Ligue 2 deel uit van de groep van de Saudische prins Abdullah Bin Mossaad, de mede-eigenaar van Beerschot.

Chateauroux is geen ronkende naam in het Franse voetbal. Het eerste en meteen ook het laatste seizoen op het hoogste niveau dateert al van 1997-1998. Momenteel staat de club laatste in de Ligue 2, degradatie naar de Ligue 3 is nog maar moeilijk af te wenden. Straks is Beerschot trouwens de enige club op het hoogste niveau want ook Sheffield United gaat zakken. Kerala en Al-Hilal spelen ook op een lager niveau in respectievelijk India en de VAE.

Prince Ibara is afgelopen winter door Beerschot uitgeleend aan La Berri, zoals de Franse tweedeklasser genoemd wordt. Ook Beerschot-verdediger Denis Prychynenko stond dicht bij een uitleenbeurt aan Chateauroux.

Nieuwe voorzitter

Bij Chateauroux zou de United World Group voorlopig tachtig procent van de aandelen hebben overgenomen. De overige twintig procent worden de komende twee jaar gefinancierd. Bij Beerschot bezit de groep sinds de overname vijftig procent van de aandelen.

De United World Group installeerde met Michel Denisot meteen een nieuwe voorzitter. Denisot was recent kandidaat om voorzitter te worden van de Franse profliga, maar beet in het zand. Hij was eerder tussen 1989 en 1991 en tussen 2002 en 2008 al voorzitter van Chateauroux.