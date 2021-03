“Bij die gasten zit er geen been in, he”: het voetbal maakt opnieuw geen goede beurt door racistisch grapje Cercle-coach Vanderhaeghe

Uitgerekend in het weekend waarin de Pro League inzette op diversiteit, maakt het Belgische profvoetbal een belabberde indruk. Nadat Anderlecht-kapitein Albert Sambi-Lokonga de regenboogband “uit bijgeloof” niet zichtbaar droeg, blijkt nu dat Cercle Brugge-coach Yves Vanderhaeghe in de wedstrijd tegen Genk een racistisch grapje maakte tegen collega-trainer John van den Brom. Luid en duidelijk, terwijl de vierde ref tussen hen in stond.

Aanleiding was een luchtduel tussen Cercle-verdediger Jean Marcellin en Paul Onuachu, waarbij gefloten werd voor een overtreding op de Nigeriaanse spits van Genk. “Hij krijgt hem op zijn neus. Maar er was geen fout aan. Hij krijgt hem wel op zijn neus. Er zit daar geen been in. Bij die gasten zit er geen been in, he”, zegt Vanderhaeghe luid in de richting van Genk-trainer John van den Brom. Die woorden werden duidelijk geregistreerd en maandagavond uitgezonden in het voetbalpraatprogramma Extra Time.

De opmerking was duidelijk bedoeld als grapje, maar de racistische ondertoon valt niet te ontkennen. De Pro League, de belangenvereniging van profclubs, heeft omwille van het incident al contact opgenomen met Cercle Brugge en hen aangemaand het voorval met Vanderhaeghe te bespreken. Dat gesprek zal er ook effectief komen, werd ons bevestigd door de Vereniging. Daar willen ze wel niet dieper ingaan op de kwestie, omdat ze Vanderhaeghe, die de naam heeft een minzame, rechtschapen man te zijn die nooit eerder in opspraak kwam, omwille van één scheve schaats niet willen besmeuren. Ook de trainer zelf reageert liever niet op het incident.

Het Belgische profvoetbal toont zo uitgerekend in het weekend waarin de Pro League stevig inzette op diversiteit dat er nog werk is. Eerder bleek ook al dat Anderlecht-kapitein Albert Sambi Lokonga zijn regenboogband die diversiteit had moeten promoten had weggemoffeld onder zijn kapiteinsband “uit bijgeloof”. Om dat recht te zetten, heeft de middenvelder van Anderlecht aangekondigd dat hij komend weekend in de halve finale van de beker tegen Genk de band alsnog zichtbaar zal dragen.