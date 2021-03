Meisje (14) verdronken, speurders arresteren twee scholieren van 15 jaar op verdenking haar geduwd te hebben

Maandagavond is in het Franse Argenteuil (Val-d’Oise) het lichaam bovengehaald van een drenkeling. Het gaat om een 14-jarig meisje. De politie heeft intussen twee scholieren van 15 jaar opgepakt. Het parket verdenkt hen ervan haar in het water te hebben geduwd en voor dood te hebben achtergelaten.

Een van de minderjarigen had de feiten, die zich na de schooluren hebben afgespeeld, maandag opgebiecht aan zijn moeder. Die had zich ter plaatse gerept maar trof daar enkel nog een handschoen en een haarlok aan. Terug thuis waren haar zoon en zijn liefje gaan lopen, waarop zij de politie alarmeerde. Die trof uiteindelijk het dode lichaam aan in het water. De wetsdokter stelde vast dat het meisje een pak slaag had gekregen op het hoofd en in het gezicht. Rond twee uur diezelfde nacht werden de twee vermoedelijke daders opgepakt; zij hadden onderdak gezocht bij een klasgenoot. De drie volgden les in hetzelfde lyceum als het slachtoffer. Volgens de moeder van het slachtoffer, die eerder die avond de verdwijning van het meisje was gaan aangeven bij de politie, werd haar dochter al een tijd gepest op school.