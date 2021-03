Clubs uit Bundesliga lijden miljoenenverlies door coronacrisis

De Bundesliga-clubs hebben hun omzet vorig seizoen zien dalen met 217,5 miljoen euro. Dat maakte de Duitse profliga (DFL) dinsdag bekend. De coronapandemie is vanzelfsprekend de boosdoener.

De DFL maakte bekend dat de achttien eersteklassers in Duitsland in het seizoen 2019-2020 tesamen 3,80 miljard euro genereerden. Dat is 5,4 procent minder dan de 4,02 miljard euro van het seizoen 2018-2019. Toch blijft de campagne van vorig seizoen de derde beste ooit, na 2018-2019 en 2017-2018 (3,81 miljard euro). De voorbije vijftien seizoenen steeg de omzet elk seizoen. De ommekeer kwam er in maart toen de competitie werd stilgelegd. De negen resterende speeldagen werden vanaf mei wel ingehaald, maar achter gesloten deuren. De gemiste ticketinkomsten alleen al zorgden voor een verlies van 363,5 miljoen euro.

Slechts acht eersteklassers konden na het betalen van de belastingen een positief resultaat voorleggen. Dat waren er in het seizoen 2018-2019 nog veertien.

Voor het huidige seizoen zijn de vooruitzichten nog slechter. Nagenoeg het hele seizoen werd immers zonder fans op de tribunes gespeeld. Volgens DFL-voorzitter Christian Seifert is een verlies tot twee miljard euro mogelijk tussen 2020 en 2022.

Ook in de crisis bleven de loonkosten de grootste kost voor clubs, met in totaal 1,44 miljard euro. Dat is een stijging met één procent ten opzichte van het seizoen 2018-2019.