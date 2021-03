Man overleden bij zwaar verkeersongeval in De Haan

De Haan - Bij een zwaar verkeersongeval in De Haan is dinsdagmiddag een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het gaat om een passagier in één van de betrokken voertuigen.

Het ongeval deed zich rond 12.45 uur voor op de Brugse Baan in De Haan. Ter hoogte van deelgemeente Klemskerke kwamen daar twee auto’s met elkaar in botsing. Bij de crash kwam een mannelijke passagier om het leven. Beide bestuurders werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is onduidelijk hoe ernstig hun toestand precies is.

Het Brugse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.