Pascal Struijk bedankt voor Jong Oranje: “A-elftal van België of Nederland is het hoofddoel”

Pascal Struijk heeft ervoor gekozen (nog) niet in te gaan op de uitnodiging voor Jong Oranje. De 21-jarige verdediger van Leeds United kan met het beloftenelftal van Nederland naar het EK in Hongarije, maar heeft bedenktijd gevraagd.

Struijk, gelinkt aan Leicester City en Napoli, kwam onlangs in het nieuws nadat de Belgische bondscoach Roberto Martinez hem had gevraagd voor de Rode Duivels uit te komen.

“Pascal heeft langer de tijd nodig om een goede keuze te maken”, zegt zijn zaakwaarnemer Tim Vrouwe van Forza Sports Group. “Deze is namelijk om diverse redenen niet eenvoudig. Hij voelt zich absoluut gevleid door uitnodiging Jong Oranje. Maar als hij hiervoor in actie komt, kan hij niet meer uitkomen voor België. Het A-elftal van één van deze grootmachten is het hoofddoel voor Pascal.”

De komende weken zal Struijk zelf duidelijkheid verschaffen. “Op het moment dat we de Belgische paspoortprocedure hebben afgerond, kan hij beoordelen wat het sportieve plan is van beiden bonden. En pas dan kan hij echt een definitieve keuze maken”, aldus Vrouwe.