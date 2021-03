Dertiger sterft na frontale botsing tussen wagens, twee bestuurders zwaargewond

Blankenberge / De Haan - Een ongeval langs de Brugse Baan in Klemskerke (De Haan) eiste dinsdagmiddag een bijzonder zware tol. Een 37-jarige man kwam om het leven, twee anderen raakten zwaargewond. Het ging om een frontale botsing tussen twee wagens.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag omstreeks 12.45 uur. Twee wagens kwamen langs de Brugse Baan in Klemskerke frontaal in botsing nadat één van de bestuurders van zijn rijweg was afgeweken en op het tegenliggend vak terechtkwam. De klap was enorm en de hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. De drukke steenweg werd voor het verkeer afgesloten.

Zowel de bestuurders van beide voertuigen als een passagier waren er erg aan toe. Vooral die laatste verkeerde in levensgevaar toen de hulpdiensten arriveerden. Zij probeerden nog een tijdlang om de 37-jarige man uit Blankenberge te reanimeren. Maar hij overleed uiteindelijk ter plaatse aan zijn verwondingen. De brandweer plaatste een tent om alles wat aan het zicht te onttrekken. (Lees verder onder de foto)

Foto: jro

De twee andere slachtoffers - de bestuurders van beide wagens - werden naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de MUG-helikopter werd opgetrommeld. De toestand van beiden was ernstig, maar ze verkeren niet in levensgevaar.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het tragische ongeval is volop aan de gang. Het parket werd verwittigd en besliste om een verkeersdeskundige aan te stellen. Die moet nagaan hoe het accident is kunnen gebeuren. De politie sloot de rijbaan een hele tijd af. Pas na verder onderzoek konden beide wagens getakeld worden.