Nieuwe domper voor Anderlecht: Hannes Delcroix moet onder het mes en is out voor rest van het seizoen

Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix (22) moet geopereerd worden aan de knie. Zijn seizoen is voorbij.

Hannes Delcroix, die in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen geblesseerd naar de kant moest, onderging vandaag en gisteren bijkomende medische onderzoeken. Daaruit bleek dat een operatieve ingreep aan de knie noodzakelijk is.

“Hannes onderging bijkomende medische onderzoeken. Een operatie aan de knie bleek daarbij noodzakelijk”, zegt Anderlecht. “Als alles goed verloopt, zal Hannes hernemen tijdens de voorbereiding van volgend seizoen.”

De 22-jarige centrale verdediger is een vaste waarde bij Anderlecht. Na een aarzelend begin veroverde hij in oktober een basisstek in het elftal van Vincent Kompany. Een maand later versierde Delcroix een eerste cap als Rode Duivel. Hij speelde een half uur mee in het oefenduel tegen Zwitserland in Leuven (2-1).

Hannes a subi des examens médicaux complémentaires. Een operatie aan de knie bleek daarbij noodzakelijk. Si tout se passe bien, Hannes reprendra lors de la préparation de la saison prochaine. Courage & get well soon, Hannes. pic.twitter.com/Rfng1ejEis — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 9, 2021

Paars-wit zag wel Elias Cobbaut onlangs terugkeren na een lange blessure.