1,2 miljoen euro in beslag genomen bij huiszoekingen, 48 verdachten opgepakt

Bij de grootschalige huiszoekingen vandaag over het ganse land zijn 48 verdachten opgepakt en werd 1,2 miljoen euro in beslag genomen. Ook is al 17 ton cocaïne onderschept in dit dossier. Dat heeft het federaal parket zo net bevestigd.

De speurders onderschepten in de loop van het onderzoek ongeveer 1 miljard versleutelde berichten van de encryptiesoftware SKY ECC, waarvan al bijna de helft ontcijferd werd. Dat leverde een massa informatie op over criminele organisaties, vooral in het Antwerpse. Daar, maar ook in Limburg en in andere provincies werden vanmorgen door 1.500 speurders invallen gedaan. De grootste politionele actie ooit in ons land, aldus het parket.

“De actie concentreerde zich op het neerhalen van de SKY ECC-infrastructuur, het oprollen van het distributienetwerk en de inbeslagname van het crimineel vermogen van de verdelers”, zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw.

“Er werden ook zoveel mogelijk SKY ECC-toestellen in beslag genomen bij de geselecteerde gebruikers die geïdentificeerd werden.”

Het onderzoek loopt al twee jaar. Tijdens die periode werden afzonderlijke onderzoeken geopend wanneer er zich informatie aandiende die onmiddellijke tussenkomst eiste. Zo werden in totaal 17 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven.

Daarbij werden naast 1,2 miljoen euro ook diamanten, juwelen, luxevoertuigen en politie-uniformen en wapens in beslag genomen. In hetzelfde dossier werd al 17 ton cocaïne in beslag genomen.

Het onderzoek naar de encryptiesoftware van SKY ECC heeft de speurders een inkijk gegeven in de hallucinante wereld van de parallelle criminele economie. Dat zeggen Yve Driesen, gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen, en Franky De Keyzer, procureur des Konings van Antwerpen.

“We zijn erin geslaagd een bres te slaan in de muren van de georganiseerde misdaad in het ganse land”, zegt procureur De Keyser. “Vanaf vandaag trekken we die bres in, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Dit onderzoek toont nog maar eens aan op welke wijze criminelen de haven van Antwerpen als een parasiet misbruiken. De legale economie en de daarbij behorende logistieke infrastructuur worden gekaapt en misbruikt. Dat kunnen we niet laten gebeuren want de haven van Antwerpen is de levensader van de Belgische economie. Daarom is er nood aan een specifiek veiligheidsplan dat afgestemd is op de specificiteit van de haven en de daar aanwezige uitdagingen en noden.”

In de komende weken en maanden worden, in de nasleep van de acties vandaag, nog verschillende nieuwe dossiers opgestart of bijkomende processen-verbaal opgesteld in lopende dossiers, zegt federaal procureur Van Leeuw nog.

Over de 43 verdachten geen woord op de persconferentie. Ze worden nog verhoord en moeten nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Onder hen zeker twee Antwerpse advocaten.

Nederland

Ook in Nederland zijn vandaag op grote schaal huiszoekingen verricht: 30 mensen zijn opgepakt voor verhoor en er werden ook 28 vuurwapens in beslag genomen. In de vorige dagen werden daar al 43 verdachten gearresteerd en leidde het onderzoek ook daar tot de onderschepping van grote hoeveelheden drugs. De Nederlandse autoriteiten hebben ook de server van SKY ECC in beslag genomen.

Tijdens de zogenoemde ’live’ fase van het onderzoek, zegt het Nederlandse gerecht, zijn alleen al in Nederland tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen.

