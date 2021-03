Man veinst ongeneeslijke ziekte om tieners in zijn bed te krijgen

Leuven - Een twintiger riskeert twee jaar cel op verdenking van het misbruik van een vijftal (minderjarige en meerderjarige) meisjes. Om de slachtoffers in zijn bed te krijgen, veinsde hij een ongeneeslijke ziekte.

Bastien D. contacteerde zijn slachtoffers via het internet. “Hij vertelde de meisjes dat hij ongeneeslijk ziek was en dat hij alleen beter zou worden als hij met hen seks zou hebben”, aldus de openbaar aanklager dinsdag tijdens de rechtszitting in de Leuvense correctionele rechtbank. Volgens het parket vroeg de beklaagde zijn slachtoffers bepaalde handelingen met zichzelf te stellen en foto’s op te sturen.

Misbruik van goedgelovigheid

Twee van zijn slachtoffers zou Bastien D. verkracht hebben. Hij maakte misbruik van hun goedgelovigheid om hen te misbruiken. Daarbij schuwde hij volgens het parket manipulatief gedrag niet. “Hoewel de meisjes geen zin hadden in seks met de beklaagde, slaagde hij er toch in om hen te overtuigen met zijn ‘ziekte’”, luidt het. Uit medelijden zouden de slachtoffers zelfs vriendinnen gevraagd hebben om seks met Bastien D. te hebben.

Toen het verregaande misbruik aan het licht kwam, diste D. het verhaal op dat zijn computer gehackt was en dat hij zelf bepaalde berichten niet heeft gestuurd. Veel geloof hecht het Leuvense parket niet aan zijn uitleg. Voor de tenlasteleggingen riskeert D. twee jaar opsluiting en het verlies van zijn burgerrechten. De burgerlijke partijen vragen een schadevergoeding en willen een contactverbod. Vonnis op 13 april.