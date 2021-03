Twee minderjarige verdachten van moord in Beveren in gesloten instelling geplaatst

Beveren-Waas - De 17-jarige en 16-jarige verdachten van de moord op de 42-jarige David P. zijn door de jeugdrechter in Dendermonde in een gesloten instelling geplaatst. De andere 17-jarige uit Antwerpen werd maandag al geplaatst in de gesloten instelling van Everberg.

Het lichaam van David P. uit Sint-Niklaas werd zaterdag gevonden in een park in Beveren. De man was zwaar toegetakeld, en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten.

Het gaat om een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht. Ze gaven zich de voorbije dagen aan bij de politie. Ze verklaarden dat ze het slachtoffer wilden bestelen, maar dat ze geen moordplannen hadden. Volgens het parket wordt het motief voor de feiten onderzocht, en staat het nog niet vast of er sprake was van homohaat. De speurders onderzoeken of de man doodgestoken werd tijdens een schermutseling. Over de verklaringen van de minderjarige verdachten geeft het parket geen details.

In afwachting werden de 16-jarige verdachte uit Kieldrecht en de 17-jarige verdachte uit Verrebroek in een gesloten instelling geplaatst door de jeugdrechter. Een 17-jarige uit Antwerpen werd maandag door de Antwerpse jeugdrechter al in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Verrebroek en Kieldrecht zijn deelgemeenten van Beveren, waardoor de twee andere verdachten voor de jeugdrechter in Dendermonde verschijnen.

Het gerecht gaat na of de tieners nog voor andere feiten in aanmerking komen. De lokale politie Waasland-Noord had de voorbije weken melding gekregen van nog homoseksuele mannen die in de val gelokt werden via Grindr en overvallen werden. Het onderzoek moet duidelijk maken of de drie verdachten nog meer slachtoffers gemaakt hebben. Ze kwamen al eerder in aanraking met de politie en de jeugdrechter voor onder meer diefstal en vandalisme.