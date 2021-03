Duizend eeuwenoude eiken worden gekapt voor nieuwe torenspits Notre-Dame

Op 15 april 2019 keek de wereld vol afgrijzen toe hoe een van de bekendste bouwwerken op aarde door vlammen werd vernietigd. Bijna twee jaar later is men volop bezig met de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs en daarvoor moeten meer dan duizend eeuwenoude eiken tegen de vlakte. De bomen zijn ideaal voor de reconstructie de torenspits van de kathedraal en er werden er naar schatting zo’n 1.300 gekapt toen de Notre-Dame oorspronkelijk werd gebouwd.