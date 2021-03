61 migranten gered op het Kanaal

Op het Kanaal zijn dinsdag 61 migranten gered die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Dat heeft de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee dinsdag gemeld.

In Dieppe werden 33 migranten, waaronder vijf vrouwen en tien kinderen, na meerdere uren op zee gered. Achtentwintig anderen werden in de buurt van Calais opgepikt. Alle 61 migranten verkeren in een goede gezondheid. De Franse autoriteiten zullen de administratieve status van ieder van hen nu van naderbij onderzoeken.

Sinds eind 2018 zijn de illegale overtochten van migranten die via het Kanaal het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken fors gestegen, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen voor het gevaar ervan. Afgelopen jaar zijn 9.500 van zulke overtochten geregistreerd, vier keer meer dan in 2019.