Anderlechtsupporters riskeren werkstraf voor graffiti op stadion Club Brugge

Brugge - Twee supporters van voetbalclub Anderlecht hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het aanbrengen van graffiti op het Jan Breydelstadion en op het Brugse politiekantoor. Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf en een jaar stadionverbod voor de beklaagden.

De conciërge van het Jan Breydelstadion ontdekte het vandalisme op 28 april 2019. ‘We are RSCA’, ‘Puta FCB’ en ‘acab’ (all cops are bastards, nvdr.) stond er onder andere te lezen. Later die bewuste dag werd trouwens de beladen wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht gespeeld. Club Brugge liet de opschriften dan ook onmiddellijk verwijderen.

Via camera’s met nummerplaatherkenning kwamen een 20-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Meise in het vizier van de speurders. Ze bekenden dat ze verantwoordelijk waren voor in totaal 24 ‘tags’ aan het stadion en aan het politiekantoor. De procureur vorderde voor beide beklaagden een werkstraf en een gerechtelijk stadionverbod van een jaar.

De Anderlechtsupporters legden uit dat ze zich lieten meeslepen in hun haat tegenover Club Brugge. De advocaat van de jonge vrouw omschreef de feiten als een jeugdzonde. Sindsdien is ze naar eigen zeggen zelfs niet meer geïnteresseerd in voetbal. De verdediging vroeg om opschorting van straf uit te spreken.

De rechter doet uitspraak op 13 april.