Amerikaanse klimaatgezant John Kerry wil scherpere ambities, ook van Europa

De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten nog nauwer samenwerken om de klimaatverandering te stuiten. Het klimaatakkoord van Parijs was al een huzarenstukje, maar ook dat schiet tekort. Dat heeft de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry dinsdag in Brussel gezegd.

Kerry was in Brussel “om de besprekingen met onze vrienden in Europa over onze samenwerking voor het klimaat te hervatten”, zei hij. Die was al “buitengewoon” toen ze aan het klimaatakkoord van Parijs werkten, herinnert Kerry zich, die toen (in 2016) Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken was. Maar nu is volgens de speciale klimaatgezant van de nieuwe president Joe Biden zelfs nog meer gevraagd.

Eurocommissaris Frans Timmermans, bevoegd voor klimaatbeleid, ontving Kerry in Brussel. De Nederlander heeft er vertrouwen in. “Samen kunnen de EU en de VS bergen verzetten”, zei Timmermans.