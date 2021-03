Gewapende mannen ontvoeren 25 dorpelingen in Nigeria

In de Nigeriaanse deelstaat Niger, in het westen van het land, zijn zeker 25 mensen ontvoerd na aanvallen op twee dorpen. De dorpen werden in de nacht van zondag op maandag aangevallen door tientallen gewapende mannen, aldus Ismail Modibbo Kagara, de leidende ambtenaar in het district Wushishi, waartoe het dorp Kutunku behoort.

“Deze bandieten zijn de huizen binnengevallen en hebben hun slachtoffers bestolen, om vervolgens 24 mensen te ontvoeren”, aldus Modibbo. “Vervolgens zijn ze doorgetrokken naar het naburige dorp Adidi, waar ze één persoon hebben ontvoerd.”

Al tientallen jaren wordt de ruime regio geterroriseerd door een groep criminelen die door de autoriteiten “bandieten” genoemd worden. Ze vallen dorpen aan, stelen vee en ontvoeren dorpsbewoners of reizigers tegen losgeld.

De laatste maanden viseren die bandieten in toenemende mate scholen. Zo werd een kleine maand geleden een school aangevallen. Bij die aanval werden 42 mensen, onder wie 27 kinderen, gekidnapt. Tien dagen later werden ze bevrijd. En vorige week werden in dezelfde regio 18 reizigers ontvoerd.