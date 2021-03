Juryselectie in proces-George Floyd met dag vertraging dan toch begonnen

In het proces tegen Derek Chauvin, de politieagent die George Floyd doodde, is dinsdag dan toch de selectie van de jury van start gegaan. De start van het proces werd met een dag uitgesteld omdat de openbaar aanklager de aanklacht tegen Chauvin willen uitbreiden.

De selectie van de twaalf juryleden en vier vervangers kan tot drie weken duren. De kandidaten worden uitgebreid onder eed ondervraagd, om er zeker van te zijn dat ze niet bevooroordeeld zijn over de beklaagde. Normaal gezien worden er juryleden gezocht die de zaak niet kennen, maar aangezien de beelden van de dood van George Floyd de wereld rondgingen is dat in dit proces erg moeilijk. De verdediging en de aanklagers kunnen ook allebei juryleden weigeren. Juryleden hebben in de VS heel veel macht: enkel zij beslissen of een beklaagde schuldig of onschuldig is. De pleidooien gaan normaal gezien op 29 maart van start.

De selectie had maandag moeten beginnen, maar de openbaar aanklager had gevraagd om de zaak uit te stellen tot een hogere rechtbank beslist over de herinvoering van een derde aanklacht tegen Chauvin. Hij wordt vervolgd voor doodslag (‘second-degree murder’) en doodslag door nalatigheid (‘second-degree manslaughter’). Mogelijk komt daar ook nog ‘third-degree murder’ bij, een aanklacht die normaal gezien gebruikt wordt wanneer iemand een groep mensen in gevaar brengt zonder de intentie te doden. De maximumstraf voor ‘third-degree murder’ ligt met 25 jaar cel lager dan die voor doodslag, die 40 jaar bedraagt.

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar nadat Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals duwde. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt (“I can’t breathe”) en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.

Ook maandag en dinsdag verzamelden manifestanten zich aan de rechtbank. Er zijn zware veiligheidsmaatregelen van kracht in Minneapolis voor het proces. Verschillende delen van de stad zijn afgesloten.