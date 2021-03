Nederland wil terrassen openen in april. Gaat het daar zoveel beter dan hier? “Integendeel”

Ook ons buurland Nederland maakt zich stilaan op om uit lockdown te gaan. Premier Mark Rutte heeft zijn exitplan maandag voorgesteld: bijna alle coronamaatregelen blijven gewoon gelden in de maand maart, maar in april zou er al heel wat mogelijk zijn. Zelfs de terrassen van restaurants en cafés zouden kunnen heropenen.

In ons land was er heel wat discussie om die terrassen vanaf april opnieuw te installeren, maar op het Overlegcomité van afgelopen vrijdag werd beslist om de horeca volledig dicht te houden tot 1 mei. Is de coronasituatie in Nederland dan zoveel beter? “Integendeel”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Nederland had lang veel hogere cijfers dan ons. Nu zitten we ongeveer op hetzelfde niveau. Maar ze nemen wel een risico door de terrassen al in april te openen. Pas op: als je dat gedisciplineerd en strak opvolgt, is het een beperkt risico. Maar ik vrees toch wat het sociale gebeuren rond die terrasjes.”