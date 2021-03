Koningin Elizabeth reageert op beschuldiging van racisme door Meghan Markle: “Zorgwekkend”

Buckingham Palace heeft met een persmededeling gereageerd op de beschuldiging van racisme door prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle. Volgens het koppel zou een lid van het Britse koningshuis zich laatdunkend hebben uitgelaten over de huidskleur van Archie, hun eerste kind. Volgens het paleis zijn die beschuldigingen “zorgwekkend” en “zullen ze aangepakt worden”.

“De hele familie is bedroefd te horen hoe zwaar de afgelopen jaren voor Harry en Meghan”, staat te lezen in een kort persbericht. Het is de eerste formele reactie van het koningshuis op het explosieve interview van het koppel sinds de uitzending ervan zondagavond in de Verenigde Staten. “De problemen die daarin aangekaart werden, met name die van ras, zijn zorgwekkend”, klink het. “Terwijl sommige herinneringen kunnen afwijken, worden ze ernstig genomen en zullen door de familie in privékring aangepakt worden. Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van de familie zijn.”

In het interview vertelde Meghan Markle dat een lid van de koninklijke familie zich voor de geboorte van Archie meermaals vragen had gesteld over de huidskleur van het kind. Zowel Markle als prins Harry weigerden te onthullen wie dat familielid was, maar interviewster Oprah Winfrey bevestigde maandag dat het niet de koningin of haar echtgenoot prins Philip was.

Markle onthulde in het interview ook dat ze had gekampt met zelfmoordgedachten, terwijl prins Harry toegaf dat zijn relatie met zijn vader prins Charles en zijn broer prins William moeizaam verliep. De reacties in de Britse pers en publieke opinie zijn verdeeld: het verhaal wordt er bestempeld als “de ergste koninklijke crisis in 85 jaar”.

