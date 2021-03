Leerlingen tweede graad middelbaar onderwijs weer sneller voltijds naar school “als epidemiologische situatie gunstig blijft”

Als de epidemiologische situatie gunstig blijft, krijgen scholen vanaf maandag 29 maart de mogelijkheid om hun leerlingen van het 3de en 4de middelbaar opnieuw voltijds les te geven op school. Scholen kunnen vanaf maandag 19 april opnieuw voltijds contactonderwijs aanbieden aan de leerlingen van het 5de, 6de en 7de middelbaar. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist na advies van de virologen en na raadpleging van het onderwijsveld. “We willen stap voor stap meer contactonderwijs mogelijk maken, maar we blijven voorzichtig”, zegt Weyts.

Sinds de herfstvakantie is afstandsonderwijs verplicht voor de scholieren van de 2de en 3de graad, die op dit moment maximaal 50% contactonderwijs op school mogen krijgen. Het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zitten sinds de herfstvakantie in code rood. Deze situatie heeft een sterke impact op het mentaal welbevinden en op de leerachterstand.

Scholen zullen nu stap voor stap meer mogelijkheden krijgen om contactonderwijs aan te bieden, indien de coronacijfers niet opnieuw steil de hoogte in gaan. Zonder grote besmettingsgolf kunnen scholen er vanaf maandag 29 maart voor kiezen om hun leerlingen van het 3de en 4de middelbaar opnieuw voltijds les te geven op school. Dat geeft scholen de mogelijkheid om nog voor de paasvakantie geleidelijk op te starten. Vanaf maandag 19 april – de week na de paasvakantie – kunnen ook de leerlingen van het 5de, 6de en 7de middelbaar opnieuw voltijds les krijgen op school.

“Scholen krijgen stap voor stap meer mogelijkheden”, zegt Weyts. “Zo ontstaan positieve perspectieven, terwijl we toch voorzichtig blijven. Voorwaarde is wel dat de epidemiologische situatie gunstig blijft. Het is ook geen terugkeer naar de normaliteit: de strenge veiligheidsmaatregelen moeten nog altijd nageleefd worden binnen én buiten de schoolmuren. We vragen ook opnieuw om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij vaccinatie. Het onderwijs is een essentiële sector en het onderwijspersoneel vervult een cruciale taak”.