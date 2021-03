Pantoffels van Churchill gaan voor 32.000 pond onder hamer

Pantoffels in blauw fluweel die ooit eigendom waren van de vroegere Britse premier Winston Churchill, zijn dinsdag op een veiling voor 32.000 pond (ruim 37.000 euro) verkocht. Het veilinghuis Bellmans verkocht ook een cognacglas van Churchill. De twee items zijn van een monogram voorzien.

De waarde van de pantoffels, uit de jaren 1950, was op 10.000 tot 15.000 pond geschat en ging na een biedstrijd tussen verzamelaars uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voor 32.000 pond onder de hamer. De koper is een “particuliere verzamelaar” uit Groot-Brittannië, zei een woordvoerder van het veilinghuis. Het cognacglas uit de jaren 1960 ging voor voor 15.000 pond (ruim 17.000 euro) naar iemand uit Groot-Brittannië die via de telefoon bood.

De twee items werden in juli 1998 door de familie van Churchill verkocht bij Sotheby’s, waar de verkoper van de huidige veiling ze op de kop tikte.