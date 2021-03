Vier jaar voorwaardelijk voor oom die 12-jarige Ilias ontvoerde: “Goede bedoelingen spelen geen rol”

Mortsel / Berchem - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de oom van de 12-jarige Ilias uit Mortsel veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijk voor ontvoering. Benyamine E. (26) uit Berchem was in september met zijn neefje op een zwerftocht vertrokken, zonder zijn ouders in te lichten. De verdediging betwistte dat er sprake was van ontvoering, maar de rechtbank vond de feiten bewezen.

Ilias verdween op 17 september nadat hij met de fiets vanuit Mortsel naar school was vertrokken. Hij werd even later nog door een camera in Wilrijk opgepikt, toen hij schijnbaar van school wegreed. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd. De familie vermoedde dat hij bij zijn lievelingsoom Benyamine E. was, maar die beweerde van niets te weten en zei dat hij in Frankrijk in quarantaine zat. Daarna was hij niet meer telefonisch bereikbaar.

De jongen werd drie dagen later in het gezelschap van zijn oom teruggevonden in de Waalse gemeente Steenkerke. De twintiger had zijn neefje meegenomen op een zwerftocht naar een utopische, stressloze maatschappij. De tocht werd goed voorbereid. Hij kocht twee fietskarren, die hij in een gehuurde opslagplaats stalde. Ook nam hij ruim 500 euro cash mee, twee goudstaven, kampeermateriaal, een bijl, twee messen en een pijl en boog.

“Kampeeruitstapje”

Benyamine E. had hun locatie doelbewust geheim willen houden: hij had een andere sim-kaart in zijn gsm gestoken, de WhatsApp-applicatie verwijderd en hij had gelogen tegen de ouders. De rechtbank vond het ook bewezen dat Benyamine E. zijn neefje geholpen had bij het schrijven van een afscheidsbrief, die ze op hun bestemming naar zijn ouders wilden sturen.

De beklaagde ontkende dat hij niet zinnens was om terug te komen. Hij zei dat ze gingen kamperen in een natuurgebied aan de Franse grens en dat hij zijn neefje na een week of twee wel zou hebben teruggebracht. Ilias dacht echter dat hij één tot vijf jaar ging wegblijven. Ze wilden ergens een huisje bouwen en bij een boer gaan werken.

“Goede bedoelingen spelen geen rol”

De rechtbank vond het bewezen dat Benyamine E. zijn neefje ontvoerd had. Dat Ilias mogelijk bij zijn oom had aangedrongen om mee te mogen gaan, zoals de verdediging had aangevoerd, deed hieraan geen afbreuk. “Ook de beweegredenen van de beklaagde, hoe goed bedoeld ze misschien ook waren, spelen geen rol”, stelde de rechtbank.

Benyamine E. had zijn 12-jarig neefje doelbewust verborgen gehouden, zelfs nadat hij door de ongeruste ouders werd ingelicht over de verdwijning. “Voor de ouders van Ilias moet dat bijzonder traumatisch zijn geweest en ook voor de jongen was het een psychisch negatieve ervaring. Beklaagde maakte misbruik van de invloed die hij op zijn neefje had.”

De rechtbank veroordeelde Benyamine E. tot een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij onder meer in therapie voor zijn autismeproblematiek. De ouders van Ilias stelden zich niet langer burgerlijke partij. Door hun inzage in het strafdossier kregen ze de antwoorden die ze zochten en konden ze alles een plaats geven.