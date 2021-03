Commissie dringt aan: “Maak anticonceptie gratis tot 35 jaar”

“Breid het principe van gratis voorbehoedsmiddelen uit voor vrouwen tot 35 jaar.” Dat is een van de aanbevelingen die de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking in haar tweejaarlijkse rapport schrijft.

In het meest recente rapport (2018 - 2019) wordt verwezen naar een van de hardnekkigste mythes over abortus. Namelijk dat het vooral om tienermeisjes zou gaan die ongewild zwanger raken. Maar de cijfers van de commissie ontkrachten die mythe al jaren. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een zwangerschap afbreken, ligt momenteel op 28,5 jaar. De meeste vrouwen die een abortus hebben ondergaan, zitten in de leeftijdsgroep van de 25- tot 35-jarigen.

“Voor deze groep is er dan ook een specifieke aanpak en bewustwording nodig”, klinkt het. “Met in het bijzonder de totale tussenkomst van anticonceptiemiddelen te verhogen tot ten minste de leeftijd van 35 jaar.” Momenteel wordt anticonceptie in ons land volledig terugbetaald tot 25 jaar.

Uit het rapport blijkt ook dat in 2018 en 2019 respectievelijk 18.273 en 18.027 abortussen in ons land gerapporteerd werden. Dat zijn er duizend meer dan in 2017 (17.108).

Het aantal vrouwen dat naar Nederland trok om een abortus te laten uitvoeren, is wel gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar het zijn er wel nog steeds 444. In ons land kan je een zwangerschap onderbreken tot 12 weken, in Nederland kan dat tot veel later in de zwangerschap.