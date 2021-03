Excentrieke broers uit ‘The sky is the limit’ opgepakt: zakenmannen of luchtkasteelheren?

Voelde Salar Azimi zich onaantastbaar en heeft hij een grote fout gemaakt, of is de Iraniër die als asielzoeker naar Nederland kwam en zich opwerkte tot miljonair wéér onschuldig? De Zeeuwse kasteelheer, bekend van het tv-programma ‘The sky is the limit’, werd dinsdagochtend samen met zijn broer Sasan door een grote politiemacht van zijn bed gelicht op verdenking van fraude. Het was niet de eerste inval.