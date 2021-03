Lastige vragen van journalisten? Dat lost de Thaise premier op met een flesje alcoholspray

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha heeft geen al te beste relatie met de pers en bewees dat dinsdag nogmaals. In 2018 zette de man een kartonnen versie van zichzelf neer voor de verzamelde journalisten met de kurkdroge boodschap dat ze hun vragen maar aan het bord moesten stellen. Nu weigerde hij op lastige vragen te antwoorden tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Prayut - die sinds 2014 de eerste minister van Thailand is - toverde dan maar een flesje desinfecterende handspray tevoorschijn en sproeide met de bijtende vloeistof in de gezichten van de reporters.