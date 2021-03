Antwerps burgemeester Bart De Wever wil meer middelen voor strijd tegen drugsmaffia na grootschalige politieoperatie: “Dit gaat nog jaren gevolgen hebben”

Antwerps burgemeester Bart De Wever wil dat de federale overheid snel meer middelen vrijmaakt voor de strijd tegen de drugsmaffia. Dat zei hij dinsdagavond in ‘Terzake’.

“Ongezien”, noemt De Wever de grootschalige politieoperatie in ons land waarbij 42 personen werden opgepakt, 1,2 miljoen euro werd in beslag genomen en 17 ton cocaïne werd onderschept. Dat gebeurde doordat de speurders ongeveer 1 miljard versleutelde berichten van de encryptiesoftware SKY ECC deels ontcijferden. “Dit is het belangrijkste communicatiemiddel van de maffia ter wereld dat van hier uit is neergehaald”, zei De Wever. “Dit gaat nog jaren gevolgen hebben.”

De burgemeester sprak dinsdag de hoop uit dat de federale regering werk maakt van meer middelen voor de strijd tegen de drugsmaffia. “Ik hoop dat men hier volop mensen, middelen en wetswijzigingen tegenover stelt, zodat we vaart kunnen maken. Hier is een bres geslagen. De vijand is uit elkaar geslagen, laat ons die nu op de loop houden. Er is zoveel mogelijk om die vijand nu kreupel te slaan voor jaren. Men moet daar nu middelen tegenover stellen. Daar ben ik bevreesd over”, zei De Wever, die er op wees dat de federale gerechtelijke politie Antwerpen een onderbemande dienst is die herschikt en versterkt moet worden.

De Antwerpse burgemeester noemde een en ander ook een “wake-up call naar Europa”, dat volgens hem veel te weinig doet in de strijd tegen de drugsmaffia in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Minister Verlinden: “Ongezien in geschiedenis van Belgische recherche. Zelfs de Amerikanen pikken dit op”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is opgetogen over het werk van de speurders. “Dit is werkelijk ongezien in de geschiedenis van de Belgische recherche, zelfs de Amerikanen pikken dit op”, klonk het jubelend bij VTM Nieuws. “We kunnen niet aanvaarden dat drugscriminelen de basis van onze samenleving – onze veiligheid – ondermijnen. We hebben de georganiseerde criminaliteit in ons land en ver daarbuiten vandaag een belangrijke slag toegediend. Daar mogen we fier op zijn: onze politiediensten en het federaal parket hebben fantastisch werk geleverd.”

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) toonde zich tevreden met de resultaten van het onderzoek. “Dit bijzonder uitgebreid onderzoek is van groot belang in de strijd tegen de georganiseerde misdaad”, zegt Van Quickenborne. “Justitie en de federale gerechtelijke politie hebben de voorbije maanden sterk geïnvesteerd in middelen om deze doorbraak te forceren. Deze gerechtelijke actie is daarvan het eerste resultaat. Justitie zal deze criminelen opsporen, vervolgen, straffen en hun vermogens afnemen.”