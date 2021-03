Honden van Amerikaanse president Joe Biden keren “snel” weer terug naar Witte Huis na incident

Major en Champ, de twee honden van de Amerikaanse president Joe Biden, verblijven momenteel bij zijn familie in Delaware na een incident. Dat melden Amerikaanse media en werd bevestigd door het Witte Huis.

“Maandag werd de jongste hond van de familie, Major, verrast door een onbekende persoon en door zijn reactie raakte het individu lichtgewond. Hij werd verzorgd door de medische eenheid van het Witte Huis”, zei woordvoerder Jen Psaki tijdens de dagelijkse persconferentie. De woordvoerster van Jill Biden liet aan USA Today weten dat de honden enkel in Delaware verblijven omdat de First Lady drie dagen op reis is.

Eerder meldden Amerikaanse media dat de honden weggehaald werden uit het Witte Huis na een agressief incident, maar dat werd door Psaki dus gerelativeerd. De honden zullen snel weer naar het Witte Huis terugkeren, zei ze.

Na vier jaar geen honden onder president Donald Trump, lopen er sinds januari weer trouwe viervoeters door het Witte Huis. Champ maakt al sinds 2008 deel uit van de familie Biden. In 2018 werd hij vergezeld door Major, de eerste geadopteerde hond die in het Witte Huis resideert. Om ook de kattenliefhebbers gunstig te stemmen, lieten Joe en Jill Biden eind november weten mogelijk een kat te adopteren eens ze hun intrek in het Witte Huis hadden genomen.

Psaki zei dinsdag nog geen update te hebben over de kat. “We weten dat de kat het internet zou doen crashen”, zei ze.