Voetbalbond vraagt na “brutale fout” één speeldag schorsing voor Antwerp-verdediger Seck

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag één speeldag schorsing en 1.000 euro opgelegd aan Abdoulaye Seck. De verdediger van Antwerp, die de straf krijgt na zijn rode kaart de voorbije speeldag, mist de topper tegen Club Brugge (21 maart).

Seck werd zondag in de thuismatch tegen KV Kortrijk (4-2) al in de eerste helft uitgesloten met een rechtstreekse rode kaart. De Senegalese verdediger maaide de oprukkende Ocansey aan de zijlijn onderuit. De KVK-aanvaller tikte de bal net vooruit, waardoor Seck te laat kwam en zijn studs op de rechtervoet van Ocansey plantte.

Voor die fout had het Bondsparket maandag nog twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) gevorderd, maar de Great Old ging niet akkoord en dus werd de zaak bepleit voor het Disciplinair Comité. Antwerp vond het een onbezonnen fout die rood verdiende, maar zeker geen intentionele. Algemeen directeur Sven Jacques voerde persoonlijk het woord om Seck te verdedigen. Hij haalde ook aan dat het Secks allereerste rode kaart was, in binnen- en buitenland. De Great Old hoopte dan ook dat voorwaardelijke schorsing zou volstaan.

“De uitgevoerde tackle met één been in de hoogte en studs vooruit kon de fysieke integriteit van Ocansey tot gevolg hebben. Dit is een brutale fout en de indicatieve tabel voorziet hiervoor een schorsing van 2 tot en met 5 speeldagen”, klinkt het in de beoordeling. “Gelet op de verzachtende omstandigheden is een lagere sanctie dan de minimumschorsing van twee wedstrijden gerechtvaardigd.”

Als Antwerp tegen Club Brugge alsnog op de verdediger wil kunnen rekenen, moet de club beroep aantekenen. Dat wordt dan vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad.