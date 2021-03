Hij verloor al zijn macht door een schandaal, maar nu staat ex-president klaar ‘de Trump van Latijns-Amerika’ van de troon te stoten

Een opperrechter in Brazilië heeft maandag de veroordeling opgeheven van de vroegere president Luiz Inácio Lula da Silva. Hiermee krijgt de 75-jarige Lula zijn politieke rechten terug en kan hij het bij de volgende verkiezingen in 2022 opnemen tegen de huidige president, Jair Bolsonaro. Volgens waarnemers met grote kans op slagen, want de linkse Lula is nog altijd razend populair in zijn land, terwijl Bolsonaro het tegenwoordig wel heel erg bruin bakt.