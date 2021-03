Dakloze trotseert vlammenzee om vrouw van balkon te redden: “De brandweer zei dat ik een leven heb gered”

Brugge -

Een 26-jarige dakloze man heeft dinsdagavond een vrouw uit een brandende woning gered in Brugge. De vrouw stond op het balkon terwijl het op die verdieping hevig aan het branden was. “Ik heb mijn rugzak afgegooid en ben naar binnen gelopen. Ik legde mijn jas over haar hoofd en deed haar bukken. Zo geraakten we samen buiten”, aldus de redder.