Ook in Keulen vinden ze Dennis irritant: Club Brugge-huurling op de bank na mindere prestaties en “negatieve lichaamstaal”

Zeven weken na zijn komst vanuit Club Brugge is FC Keulen allesbehalve overdonderd door de prestaties van Emmanuel Dennis, uitgeleend door Club Brugge. Vorige zondag zat de Nigeriaan voor het eerst na zes basisplaatsen op de bank. Er zijn twijfels over zijn niveau en er is deining ontstaan over zijn “negatieve lichaamstaal”.