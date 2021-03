Waarom Liverpool blij is dat Champions League-wedstrijd tegen Leipzig in Boedapest wordt gespeeld: de klopgeest van Anfield

Nergens beter dan thuis, wordt weleens beweerd in soapmiddens. In Liverpool denken ze daar tegenwoordig lichtjes anders over. The Reds konden al sinds 16 december niet meer winnen op Anfield Road. Gelukkig vindt de Champions League-thuiswedstrijd tegen RB Leipzig straks voor de gelegenheid in Boedapest plaats. De beker met de grote oren als laatste redmiddel voor Jürgen Klopp?