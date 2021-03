Hoe de Vlaamse regering je wil aanzetten tot een renovatie door een scan van elk huis te maken

Schrik niet als er straks van die Google Earth-achtige auto’s passeren of er ’s nachts een vliegtuig rond je huis cirkelt. Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) wil op termijn van alle woningen in Vlaanderen nagaan hoe goed – of eerder hoe slecht – ze geïsoleerd zijn. En dat via thermografische luchtfoto’s of gevelscans. In de hoop veel Vlamingen ervan te overtuigen hun woning te renoveren.