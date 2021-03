“Vlaanderen gaat screenen op ziekte van baby Pia”

Vlaanderen onderzoekt of het vanaf 2022 via de hielprik kan laten screenen op de ziekte SMA. Die dodelijke spierziekte kent u ook als de ziekte waar baby Pia aan lijdt. Dat heeft minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laten weten, meldt De Morgen.

SMA (spinale musculaire atrofie) is een aangeboren ziekte waardoor kinderen verlamd kunnen raken en vroegtijdig kunnen overlijden. Hoe sneller de ziekte opgespoord wordt, hoe meer schade met behandeling voorkomen kan worden. Wallonië spoort al langer via de hielprik – een standaardonderzoek bij pasgeborenen naar een aantal zeldzame aandoeningen – naar die ziekte, Vlaanderen deed dat niet.

Maar daar komt binnenkort dus mogelijk verandering in. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) laat weten dat onderzocht wordt of SMA in aanmerking komt voor neonatale screening. “Als ik een datum moet geven, kan ik zeggen dat de uitrol in Vlaanderen voor 2022 zal zijn”, klinkt het bij De Morgen. Ook terugbetaling van Zolgensma, het peperdure medicijn waarvoor de ouders van Pia 1,9 miljoen euro inzamelden, wordt bekeken. “Er is overleg geweest met de adviseur geneesmiddelen van het Riziv”, aldus Beke. “De terugbetalingsdiscussie is opgestart.”