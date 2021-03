Volgende week naar nieuwe fase van vaccinatiestrategie

De vaccinatieronde in de Vlaamse woon-zorgcentra loopt op haar einde. Deze week moeten er nog 266 tweede dosissen gezet worden, volgende week zijn dat er 722. En ook in de ziekenhuizen is iedereen al deels gevaccineerd. Dat maakt dat we volgende week kunnen overschakelen op een nieuwe fase in de vaccinatiestrategie.

18.900 85-plussers worden dan in de Vlaamse vaccinatiecentra verwacht voor hun coronavaccin. Dat zijn er wel een pak minder dan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) er eerst wou uitnodigen. Maar de vaccinatieronde van de huisartsen en andere zorgverstrekkers is nog niet afgelopen: volgende week gaat het gros van de vaccins nog naar die groep. In totaal zullen we dan wel zo’n 40.000 vaccins méér zetten dan deze week.

Al is er ook opnieuw een domper: de Amerikaanse producent Moderna levert volgende week alweer geen enkel vaccin aan ons land. De andere producenten drijven wel hun leveringen op.