Bekende presentator Piers Morgan stapt op bij ‘Good morning Britain’ na opmerkingen over Meghan Markle

Piers Morgan stapt op als presentator van het tv-programma ‘Good morning Britain’. Dat meldt televisiezender ITV. De bekende Britse televisiefiguur stapte dinsdag boos weg van de set na een verhitte discussie met collega Alex Beresford over het interview van prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey. Een dag eerder zei Morgan dat hij geen woord geloofde van wat Meghan zei.

Het langverwachte interview met de ex-royals veroorzaakte veel commotie in het Verenigd Koninkrijk. Markle beschuldigde de koninklijke familie onder meer van racisme en zei dat ze geen hulp kreeg toen ze met suïcidale gevoelens kampte.

Na een clip van Meghan Markle over haar mentale problemen, zei Morgan maandag tijdens het ochtendprogramma van ITV dat hij “Meghan zelfs niet zou geloven als ze de weersvoorspellingen zou voorlezen”. Volgens Morgan lanceerde Meghan een aanval tegen de koninklijke familie en hij voegde toe dat hij misselijk werd van haar uitspraken. Morgan, die bij ons onder meer bekend is als jurylid van ‘Britain’s got talent’ en ‘America’s got talent’, staat bekend als een fan van het Britse koningshuis.

Zijn uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging bij de kijkers en mediawaakhond Ofcom liet weten een onderzoek te starten, nadat hij meer dan 41.000 klachten kreeg van kijkers.

Dinsdag kwam Morgan nog eens terug op zijn uitspraken. Hij liet weten dat hij er nog steeds achter stond, maar dat mentale problemen en suïcidale gedachten heel ernstig neemt. Weerman Alex Beresford confronteerde Morgan ook met zijn uitspraken en verklaarde dat Morgan enkel maar slechte dingen over Meghan zegt sinds de persoonlijke relatie tussen de twee was afgelopen. Daarop liep Morgan boos de studio uit.

Zender ITV liet dinsdag in een mededeling weten dat Morgan “na gesprekken met ITV beslist heeft dat de tijd gekomen is om ‘Good morning Britain’ te verlaten”. ITV accepteert die beslissing en heeft er niets meer aan toe te voegen.