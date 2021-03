Ex-Anderlechtspits Nenad Jestrovic (44) op intensieve zorgen met corona

Nenad Jestrovic (44) - de gewezen topschutter van Anderlecht en Moeskroen - is zwaar getroffen door corona. De Serviër ligt in zijn vaderland al 14 dagen in het ziekenhuis waar hij extra zuurstof krijgt toegediend.

Het virus was in zijn geval nooit zwaar levensbedreigend, maar hij wordt toch van nabij opgevolgd op de dienst intensieve zorgen. Ook zijn vrouw en kinderen waren besmet, maar zij hadden mildere symptomen.

Jestrogoal had in zijn periode als speler nochtans een ijzeren conditie, maar als spelersmakelaar kwamen er flink wat kilo’s bij. Hoe de gewezen spits covid-19 opliep is niet duidelijk, maar ondertussen is Jestrovic aan de beterhand.

“Ik ben een strijder”, whatsappt hij. “Ik ga dat virus verslaan, maar ik kan jullie verzekeren dat het een keiharde strijd is.”