Kan Club Brugge pas rekenen op Bas Dost voor duel met AA Gent?

Club Brugge stoomt Bas Dost klaar voor de twee inhaalmatchen tegen Charleroi en AA Gent, al is het nog niet zeker dat de Nederlander vrijdag al in actie komt. De spits herstelt van een hamstringblessure en maakt goede vorderingen, maar het is goed mogelijk dat Dost pas volledig fit zal zijn maandag in de Ghelamco Arena.

Vandaag worden er op Club nieuwe coronatesten afgenomen. De kans is groot dat Charles De Ketelaere en Ethan Horvath groen licht krijgen en dus opnieuw kunnen aansluiten met de groep. Beiden zitten nu al twee weken in quarantaine. Als De Ketelaere een negatieve test aflegt, is de kans toch klein dat hij in de basis start tegen Charleroi. Een plaats op de bank lijkt het hoogst haalbare.