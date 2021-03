Zesde vrouw beticht New Yorks gouverneur Cuomo van grensoverschrijdend gedrag

Er is opnieuw een vrouw naar voren getreden die gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York beticht van grensoverschrijdend gedrag. De gouverneur zou haar eind vorig jaar op ongepaste wijze betast hebben, zo bericht een New Yorkse krant.

Het gaat intussen om de zesde vrouw in enkele weken tijd die Cuomo beticht van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Volgens de krant Albany Times Union zouden de feiten hebben plaatsgevonden in de officiële residentie van de gouverneur in Albany. Het gaat om een werkneemster van wie de identiteit niet bekend is.

Volgens de krant zou de vrouw geen klacht hebben ingediend. Haar beschuldigingen zijn wel overgemaakt aan de juridische dienst van de gouverneur en aan de diensten van de procureur van de staat New York Letitia James. Zij voert het onderzoek naar de aantijgingen.

Cuomo denkt voorlopig niet aan ontslag. “Laat een onderzoek de feiten vaststellen. Dan zullen we zien”, reageerde de 63-jarige Democratische gouverneur in een telefonische persbriefing na de publicatie van de nieuwe aantijging. Cuomo leidt de staat al tien jaar. Zijn mandaat verstrijkt in 2022.

