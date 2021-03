VS bieden gevluchte Venezolanen tijdelijk bescherming

De Verenigde Staten gaan honderdduizenden Venezolaanse vluchtelingen tijdelijk bescherming bieden. Zij hoeven niet meer bang te zijn dat ze zullen worden gedeporteerd. Het besluit van de Amerikaanse president Biden is een duidelijke ommekeer van het beleid van zijn voorganger Trump. Volgens de regering-Biden- is de situatie in Venezuela momenteel “niet veilig” en is een terugkeer dus uitgesloten

Naar schatting 320.000 personen komen in aanmerking voor de speciale beschermingsstatus. Zij genieten vooralsnog anderhalf jaar bescherming en mogen een job zoeken. Het gaat om Venezolanen die hun vaderland hebben verlaten om te ontsnappen aan politieke onderdrukking of economische chaos en kunnen bewijzen dat ze voor maandag 8 maart in de VS waren.

Onlangs bleek al dat de Verenigde Staten onder Biden onverminderd achter de Venezolaanse oppositie blijven staan, die grotendeels buitenspel is gezet door de links-autoritaire president Maduro. Mogelijk worden de sancties die onder president Trump werden uitgevaardigd tegen Venezuela, wel herbekeken.

Venezuela was ooit een welvarend land, dankzij zijn vele oliereserves, maar heeft nu te kampen met een zware politieke en economische crisis. Dat leidt tot hyperinflatie, tekorten aan medicijnen en basisgoederen en stroompannes.