Nieuwe strenge abortuswet Arkansas mikt op vernietiging historisch arrest Hooggerechtshof

De Amerikaanse staat Arkansas heeft dinsdag een wet goedgekeurd die abortus zelfs in geval van verkrachting of incest verbiedt. Met de strenge wet hoopt de staat het Hooggerechtshof ertoe te bewegen om het historische arrest uit 1973 over het recht op abortus te herzien.

Met de nieuwe wet wil Arkansas abortus enkel nog toestaan wanneer de ingreep tijdens een medisch noodgeval noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden. Gouverneur Asa Hutchinson ratificeerde dinsdag de wet, die deze zomer van kracht moet worden. De machtige burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) heeft al aangegeven dat ze gerechtelijke stappen gaat ondernemen.

Hutchinson maakt alvast geen geheim van zijn intenties. “De doelstelling van deze wet is de weg bereiden voor de annulering van de huidige jurisprudentie van het Hooggerechtshof”, zo stelt hij in een mededeling. De gouverneur doelt op het baanbrekende arrest Roe v. Wade, waarin het Hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat de Amerikanen een recht op abortus hebben. De tempel van het Amerikaanse recht is stevig rechts verankerd sinds oud-president Donald Trump net voor zijn verkiezingsnederlaag nog een conservatieve rechter benoemde.

Abortus verdeelt de Amerikaanse samenleving nog steeds. De voorbije decennia hebben conservatieve staten in het zuiden en centrum van het land wetteksten goedgekeurd die zwangerschapsafbreking aan banden leggen, bijvoorbeeld door een welbepaalde breedte op te leggen voor de gangen die leiden naar operatiekwartieren. Daardoor moesten verscheidene klinieken de deuren sluiten.