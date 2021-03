Wit-Rusland zet Poolse diplomaat uit na WO II-herdenkingsrel

Herdenking van de ‘verdoemde soldaten’ in Warschau. Foto: ZUMA Press

Wit-Rusland heeft dinsdag een Poolse consul het land uitgezet omdat die had deelgenomen aan een herdenking van Poolse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie vochten. Die herdenking ligt zeer gevoelig in Wit-Rusland omdat de Poolse soldaten ook geweld gebruikten tegen etnische Wit-Russen.

De Poolse verzetsbataljons die tegen de Duitse bezetting van Polen streden, zijn bekend als de ‘verdoemde soldaten’. Later in de oorlog namen de bataljons ook de wapens op tegen de Sovjets, en gebruikten zij veel geweld tegen mensen die niet tot de etnisch-Poolse bevolkingsgroep behoorden, met name veel Wit-Russen.

“De verering van oorlogsmisdadigers is volkomen onacceptabel voor ons”, aldus het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Daarmee werd de uitzetting van de Poolse consul in de zuidwestelijke stad Brest, bij de Poolse grens, bekendgemaakt.

Jerzy Timofejuk, de Poolse consul, heeft eind februari volgens de Wit-Russische autoriteiten een “officieuze” herdenking bijgewoond samen met “vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en jeugdorganisaties die banden hebben met Polen”. “Het aanzetten tot rassenhaat, volkerenhaat, religieuze haat en het goedpraten van het nazisme is een misdaad”, benadrukte het ministerie er nog achteraan.

Polen heeft boos gereageerd door het besluit van Wit-Rusland te veroordelen en de uitzetting van de diplomaat te bekritiseren als “absoluut ongefundeerd en onbegrijpelijk”. De Poolse autoriteiten zinspelen erop dat zij Wit-Rusland met gelijke munt zullen terugbetalen. “Polen zal onverwijld en met inachtneming van het principe van wederkerigheid reageren op dit ongefundeerde besluit”, aldus de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken.

Oppositieleden gevlucht

De betrekkingen tussen Wit-Rusland en westelijke buur Polen zijn sterk verslechterd sinds in augustus massaal demonstraties in Wit-Rusland uitbraken na de verkiezingen daar. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, ook wel bekend als ‘de laatste dictator van Europa’, had de verkiezingszege opgeëist, maar heeft volgens de oppositie grootschalige verkiezingsfraude gepleegd. Veel van de oppositieleden die de voormalige Sovjetrepubliek werden uitgejaagd, vonden daarop toevlucht in Polen.