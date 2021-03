Amper vaccinaties tegen Covid-19 in ontwikkelingslanden: “Bied steun, geen tegenstand”

Honderd ontwikkelingslanden hebben een voorstel klaar om de productie van Covid-vaccins op te schalen zodat ook armere landen er toegang tot hebben, maar dat voorstel wordt geblokkeerd door rijke landen zoals de VS, het VK en de EU-lidstaten. Dat stelt de People’s Vaccine Alliance, waar Oxfam deel van uitmaakt. Donderdag vinden wereldwijd acties plaats aan hoofdkantoren van farmaceutische bedrijven.

In het voorstel, dat woensdag in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal worden besproken, vragen de arme landen om de monopolies van farmaceutische bedrijven terzijde te schuiven en een schaalvergroting van de productie van veilige en effectieve Covid-19-vaccins mogelijk te maken zodat ook de derdewereldlanden er toegang tot hebben.

Met de hoeveelheid vaccins die arme landen ter beschikking hebben via bijvoorbeeld het Covax-programma, zal slechts 3 procent van de bevolking midden dit jaar ingeënt zijn en in het beste geval slechts een vijfde tegen het einde van 2021, hekelt Oxfam. “Rijke landen daarentegen hebben hun burgers de afgelopen maand met een snelheid van één persoon per seconde gevaccineerd”, klinkt het in een persbericht.

“Farma beslist wie leeft en sterft”

“Over de hele wereld zijn al 2,5 miljoen levens verloren gegaan door deze wrede ziekte en veel landen vechten zonder adequate medische zorg en zonder vaccins. Door een kleine groep farmaceutische bedrijven te laten beslissen wie blijft leven en wie sterft, laten rijke landen deze ongekende wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid voortduren en zetten zij nog veel meer levens op het spel. Op dit cruciale moment hebben ontwikkelingslanden steun nodig - geen tegenstand”, stelt uitvoerend directeur van Oxfam International, Gabriela Bucher.

Wereldwijd ondertekenden bijna een miljoen mensen een oproep van de People’s Vaccine Alliance om rijke landen te laten ophouden grote farmaceutische monopolies en winsten te beschermen boven het leven van mensen. Donderdag zullen aan de farmaceutische hoofdkantoren protesten plaatsvinden als onderdeel van een wereldwijde actiedag van activisten over de hele wereld. In België zijn geen acties gepland.