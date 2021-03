Commissie Vervolgingen stelt voor om onschendbaarheid van Dries Van Langenhove op te heffen

De Commissie Vervolging van de Kamer stelt unaniem voor om de onschendbaarheid van Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) op te heffen. Dat blijkt uit een verslag van de kamer. De Plenaire vergadering moet nu over het voorstel beslissen.

Hoewel Dries Van Langenhove zelf de opheffing van zijn plenaire onschendbaarheid vroeg, benadrukt de commissie dat het niet betekent dat die parlementaire onschendbaarheid zal worden opgeheven. “De parlementaire onschendbaarheid is immers van openbare orde en beoogt de bescherming van de ambt en niet de persoon”, staat er te lezen in het verslag. Ook wordt er verder uitgelegd dat die opheffing geen vermoeden van schuld of onschuld inhoudt.

Over de parlementaire onschendbaarheid van Dries Van Langenhove zal er morgen of volgende week gestemd worden tijdens de plenaire vergadering. Wanneer dat precies zal gebeuren, wordt vandaag beslist tijdens de conferentie van de voorzitters, ook wel bekend als de vergadering van de fractieleiders.

Indien de onschendbaarheid van Dries Van Langenhove wordt opgeheven, kan hij voor strafrechtelijke zaken vervolgd worden.

