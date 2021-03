Bpost bijna een kwart minder waard na crash op de beurs

Het aandeel van bpost gaat zwaar onderuit op de Brusselse beurs. Het Belgische postbedrijf, met de overheid als belangrijkste aandeelhouder, is bijna een kwart minder waard na de bekendmaking van tegenvallende financiële resultaten dinsdagavond. Het boekte vorig jaar netto 19,2 miljoen euro verlies.

Bpost bleef in zijn resultatenrekening onder de verwachtingen van de analisten na een jaar waarin nochtans veel meer pakjes werden verwerkt. In 2019 werd nog een nettowinst van 154,7 miljoen euro gedraaid.

De traditionele brievenpost in België daalde fors met 11,8 procent, onder meer doordat er minder reclamefolders waren. Het plan om de gevolgen van de gestage daling op te vangen door nog maar twee keer per week gewone brievenpost aan huis te brengen, leverde niet de verhoopte resultaten . Ook boekte bpost een waardevermindering van 141,6 miljoen euro op de lopende verkoop van zijn deel in bpost bank aan BNP Paribas Fortis.

Elders wel succesvol

Bpost doet het wel beduidend beter in het buitenland. De pakjesdienst verhoogde zijn winstgevendheid zowel in Europa, Azië als in de VS. In Noord-Amerika, waar Bpost het e-commercebedrijf Radial bezit, had het in het vierde kwartaal af te rekenen met een ransomeware aanval wat het bedrijf 9,2 miljoen euro kostte. Zonder die aanval zou de winst verdubbeld zijn in het vierde kwartaal.