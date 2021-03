Russische overheid vertraagt werking van Twitter

De Russische overheid heeft woensdag beslist om in eigen land de werking van Twitter te vertragen. De sociaalnetwerksite zou de wet hebben overtreden, omdat ze weigerde publicaties te verwijderen die als illegaal worden beschouwd.

“Om de Russische burgers te beschermen en de internetdienst ertoe te dwingen aan de Russische wetgeving te voldoen, zijn vanaf 10 maart 2021 gecentraliseerde responsmaatregelen tegen Twitter van kracht, namelijk het vertragen van de snelheid van de dienst”, zo staat in een verklaring van de Russische mediawaakhond Roskomnadzor. De maatregel is van toepassing op alle mobiele toestellen en op de helft van de desktopapparaten.

Volledige blokkering

Als Twitter blijft weigeren om de verboden informatie te verwijderen, dan kan er worden overgegaan tot de volledige blokkering van de website op het Russische grondgebied, zo waarschuwt de toezichthouder nog.

Volgens Roskomnadzor heeft de Amerikaanse netwerksite nagelaten berichten te verwijderen “die minderjarigen aanzet tot zelfmoord, of die kinderpornografie of informatie over het gebruik van drugs bevatten”. Er werden tevergeefs meer dan 28.000 verzoeken voor het verwijderen van links en illegale informatie verstuurd, zo staat nog in de verklaring.

De berichtendienst wordt in Rusland ook gebruikt door Kremlin-criticus Aleksej Navalny en zijn aanhangers. Zij maken gebruik van Twitter om kritiek te geven op de Russische overheid en om protesten aan te kondigen.