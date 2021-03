VN vraagt na brand “dringende humanitaire toegang” tot vluchtelingenkamp in Jemen

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vraagt “dringende humanitaire toegang” tot de migranten die zondag gewond zijn geraakt bij een dodelijke brand in een vluchtelingenkamp in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Dat blijkt uit een mededeling van de VN-organisatie.

Volgens IOM moeten meer dan 170 mensen behandeld worden voor de opgelopen verwondingen. Velen van hen “bevinden zich nog in kritieke toestand”, zo luidt het.

De brand was zondag uitgebroken in een loods vlak bij het hoofdgebouw van het vluchtelingenkamp. Er bevonden zich op dat moment meer dan 350 mensen in de buurt van de loods. De brand heeft volgens de eerste berichten aan acht mensen het leven gekost, maar IOM maakt geen inschatting van het aantal doden.

LEES OOK. Minstens 8 doden en 170 gewonden door brand in vluchtelingenkamp in Jemen

“De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de impact ervan is duidelijk afschuwelijk”, zegt regionaal IOM-directeur Carmela Godeau. “We ondervinden moeilijkheden om de gewonden te bereiken”, zo zegt ze. “Hulpverleners en gezondheidspersoneel moeten toegang krijgen, om bijstand te kunnen verlenen bij de verzorging van de slachtoffers van de brand.”

Het overbevolkte kamp in de buurt van de Jemenitische hoofdstad biedt onderdak aan bijna 900 mensen. De meesten van hen zijn afkomstig uit Ethiopië.