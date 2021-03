Het land waar nog dagelijks 1.972 mensen sterven door corona, en waar ziekenhuizen dreigen te bezwijken onder de druk

De ziekenhuizen in de meeste grote steden van Brazilië staan op instorten als gevolg van de vele coronagevallen. Dat meldt BBC woensdag naar aanleiding van een rapport van het Fiocruz instituut. Maar liefst 80 procent van de bedden op intensieve zorgen zijn bezet in de meeste grote steden.

Dinsdag registreerde Brazilië maar liefst 1.972 nieuwe coronadoden, opnieuw een dagrecord. In totaal zijn er al meer dan 266.000 mensen er overleden aan het virus en al 11 miljoen mensen raakten besmet sinds het begin van de pandemie. Brazilië telt het op een na hoogste aantal sterfgevallen ter wereld na de Verenigde Staten en het op twee na hoogste aantal bevestigde gevallen.

Volgens het Fiocruz Instituut, de Sciensano van Brazilië, is 90 procent van de bedden op intensieve zorgen bezet in 15 grote steden. Het gaat onder andere om de steden Rio de Janeiro, Brasilia en São Paulo. In twee steden - Porto Alegre en Campo Grande - is de capaciteit op intensieve zorgen intussen al overschreden. In het rapport wordt er gewaarschuwd dat de hoge cijfers wijzen op een “overbelasting en zelfs een ineenstorting van de gezondheidsstelsels”

“We hebben de strijd al verloren tegen Covid-19 in 2020 en er is geen kans om het goed te maken tijdens de eerste helft van 2021”, zei epidemioloog Jesem Orellana aan het persbureau AFP. “Het beste dat we nu kunnen doen is hopen op het wonder van een massale vaccinatie of een radicale verandering in het beheer van de pandemie. Tegenwoordig vormt Brazilië een bedreiging voor de mensheid met een openluchtlaboratorium waar straffeloosheid in management de regel lijkt te zijn”, klinkt het nog.

Massagraven in Brazilië Foto: REUTERS

“Stop met zeuren”

Desondanks de hoge cijfers blijft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro de dreiging van het virus bagatelliseren. Eerder deze week zei hij nog tegen de mensen dat ze moesten “stoppen met zeuren” terwijl er opnieuw ontzettend veel doden werden geregistreerd die dag. “Hoelang blijf je erom huilen? Hoe lang blijf je thuis en sluit je alles? Niemand kan er meer tegen. We betreuren opnieuw de doden, maar we hebben een oplossing”, zei hij tijdens een evenement.

Intussen hebben al verschillende regionale gouverneurs maatregelen quarantainegenomen. Zij krijgen felle kritiek van Bolsonaro omdat hij vindt dat het bijkomende schade zal brengen aan de economie, wat “nog erger zal zijn dan het virus zelf”.

